Verona-Inter 0-5, pagelle e tabellino: Correa da applausi, i nerazzurri tornano in vetta dilagando al Bentegodi

Hellas Verona vs Inter

L’Inter supera l’ostacolo Verona imponendosi con un nettissimo 5-0 al Bentegodi: reti di Correa, Thuram (doppietta), De Vrij e Bisseck.

L’Inter supera a pieni voti l’esame ‘post sosta’ e, in attesa della risposta del Napoli, torna a godersi l’aria che si respira in vetta alla classifica del campionato.

La compagine nerazzurra si impone sul campo del Verona e lo fa travolgendo gli avversari con un nettissimo 5-0. Una partita, quella che si è giocata al Bentegodi, che di fatto è durata meno di una frazione di gioco: all’Inter è bastata infatti meno di mezz’ora per chiudere i giochi prima di dilagare.

Eppure l’inizio della contesa non solo era stato equilibrato, ma aveva visto gli scaligeri addirittura andare ad un passo dal vantaggio al 6’, quando solo la traversa ha fermato un tiro a botta sicura di Tengstedt.

Sventato il pericolo, i meneghini si sono accesi d’incanto e da lì in poi non c’è stata più partita. Di Correa, la scelta a sorpresa di Inzaghi per sostituire l’indisponibile Lautaro Martinez, il goal che ha aperto le marcature al 17’, che poi è stato bissato appena cinque minuti più tardi da Thuram lanciato a rete proprio dall’argentino.

Il Verona sbanda vistosamente dal centrocampo in giù e già al 25’ lo stesso Thuram trova la doppietta personale con una rete fotocopia della prima: lanciato da solo verso Montipò, ha il tempo di dribblarlo e di depositare in una porta sguarnita.

Al 31’ a calare il poker nerazzurro è De Vrij con una girata di prima intenzione su assist di Asllani, mentre al 40’ è un altro difensore (altro assist di Correa), ovvero Bisseck, a segnare lo 0-5 e a rendere ancora più rotonda una vittoria di fatto già assicurata.

Nella ripresa Zanetti ridisegna la squadra proponendo fin da subito quattro sostituzioni, ma l’ordine delle cose non cambia, l’Inter continua a fare la partita e gestisce i ritmi a proprio piacimento concedendosi anche qualche cambio conservativo per risparmiare minuti ad alcuni titolari.

Un sabato dunque quasi perfetto per i meneghini, che registrano un’unica nota stonata: l’infortunio muscolare patito da Acerbi nelle prime battute del match.