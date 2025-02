Verona colabrodo, contro l'Atalanta settima goleada al passivo: ha la seconda peggior difesa d'Europa

Il tremendo 0-5 interno contro la Dea riapre vecchie ferite per i veneti. E in Europa solo il Southampton ha incassato più reti.

Verona, ormai, sembra fare rima con goleade. Solo che le goleade in questione sono sempre al passivo. L'ultima oggi, un tremendo 0-5 interno contro l'Atalanta che fa il paio con l'altrettanto tremendo 1-6 dell'andata.

Retegui, Retegui, Ederson, Retegui e ancora Retegui. Quattro goal li ha segnati il capocannoniere della Serie A e centravanti della Nazionale, il quinto è stato opera del brasiliano. Alla fine del primo tempo, la Dea di Gian Piero Gasperini conduceva già per 4-0: una mattanza.

Il problema, per un Hellas sempre impegnato nella lotta per non retrocedere, è che non si tratta di un unicum. Anzi: nel corso della stagione era già accaduto più e più volte.