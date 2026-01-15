Pubblicità
Orsolini Castro Verona Bologna Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Verona-Bologna 2-3, pagelle e tabellino: goal spettacolari di Castro e Orsolini, Italiano rialza la testa

Dopo un periodo senza vittorie il Bologna ha espugnato il Bentegodi nel recupero del match rinviato a dicembre causa Supercoppa Italiana: Verona k.o dopo essere passato in svantaggio, ultimo a pari punti con il Pisa.

Il Bologna di Italiano spera di aver cambiato la propria stagione recentemente deludente con il successo di Verona. In rimonta, dopo essere passata in svantaggio, la squadra rossoblù ha completamente ribaltato il risultato uscendo dal Bentegodi con un 3-2 arrivato con una serie di goal spettacolari interamente arrivati nel primo tempo.

Se il Bologna scavalca la Lazio riprendendosi il settimo posto avvicinandosi alla zona Europa League, il Verona si conferma ultimo in classifica a pari punti con il Pisa dopo aver recuperato la sfida rinviata a dicembre per la partecipazione degli avversari rossoblù alla Supercoppa Italiana, persa in finale contro il Napoli.

Grandi goal, si diceva. Ad aprire le danze ci ha pensato Orban, ormai in fiducia e giunto al sesto centro in questo campionato: a strappare gli applausi in questo caso è stato il compagno Bernede, che dopo aver raccolto palla su un corner ha attraversato tutto il campo fino a servire il nigeriano per il destro dell'1-0.

Il Bologna si è però dato subito da fare, trovando con Orsolini, Odgaard e Castro le tre reti che hanno sancito una vittoria convincente, con il risultato di 3-1 cambiato dopo la conclusione del primo tempo solamente con l'autogoal di Freuler.

Letali i mancini di Orsolini, al sette, e di Odgaard all'angolino, ma non è stato da meno neanche Castro con un destro dal limite che ha sbattuto sulla traversa prima di battere un Montipò che poco ha potuto nella fredda serata di Verona.

  • PAGELLE VERONA

    Grandissima prova di Orban (voto 7), non solo per il goal: i difensori del Bologna faticano a contenere per tutta la durata dell'incontro. Al contrario sbanda continuamente e viene sostituito a fine primo tempo Nunez (5). Serdar (5.5) ha qualità, ma stavolta non ci sono viste.

    VERONA (3-5-2): Montipò 5.5; Nunez 5 (46' Slotsager 6), Nelsson 6, Valentini 5.5; Niasse 6 (77' Cham sv), Serdar 5.5 (53' Giovane 6), Al Musrati 5.5 (53' Gagliardini 6), Bernede 6, Bradaric 6; Sarr 6.5 (82' Mosquera sv), Orban 7

  • PAGELLE BOLOGNA

    Orsolini (voto 7) dimostra come di consueto di essere il miglior marcatore italiano, riuscendo a segnare un gran goal per il momentaneo pareggio. Non è da meno Castro (6.5), anche se leggermente meno mobile rispetto al compagno: la rete, però, è uno spettacolo. Prova altalenante di Holm (6) sulla fascia.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 6 (80' Zortea sv), Heggem 6, Vitik 6.5, Miranda 6.5; Freuler 6, Pobega 6.5 (66' Moro 6); Orsolini 7 (90' Fabbian sv), Odgaard 7 (79' Ferguson sv), Dominguez 6.5; Castro 6.5 (65' Immobile 6)

  • TABELLINO VERONA-BOLOGNA 2-3

    Marcatori: 13' Orban (V), 21' Orsolini (B), 29' Odgaard (B), 44' Castro (B), 72' aut. Freuler (B)

    VERONA (3-5-2): Montipò 5.5; Nunez 5 (46' Slotsager 6), Nelsson 6, Valentini 5.5; Niasse 6 (77' Cham sv), Serdar 5.5 (53' Giovane 6), Al Musrati 5.5 (53' Gagliardini 6), Bernede 6, Bradaric 6; Sarr 6.5 (82' Mosquera sv), Orban 7. All. Zanetti.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 6 (80' Zortea sv), Heggem 6, Vitik 6.5, Miranda 6.5; Freuler 6, Pobega 6.5 (66' Moro 6); Orsolini 7 (90' Fabbian sv), Odgaard 7 (79' Ferguson sv), Dominguez 6.5; Castro 6.5 (65' Immobile 6). All. Italiano.

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Nunez (V), Vitik (B), Orsolini (B)

    Espulsi: -

