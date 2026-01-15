Verona-Bologna 2-3, pagelle e tabellino: goal spettacolari di Castro e Orsolini, Italiano rialza la testa

Il Bologna di Italiano spera di aver cambiato la propria stagione recentemente deludente con il successo di Verona. In rimonta, dopo essere passata in svantaggio, la squadra rossoblù ha completamente ribaltato il risultato uscendo dal Bentegodi con un 3-2 arrivato con una serie di goal spettacolari interamente arrivati nel primo tempo.

Se il Bologna scavalca la Lazio riprendendosi il settimo posto avvicinandosi alla zona Europa League, il Verona si conferma ultimo in classifica a pari punti con il Pisa dopo aver recuperato la sfida rinviata a dicembre per la partecipazione degli avversari rossoblù alla Supercoppa Italiana, persa in finale contro il Napoli.

Grandi goal, si diceva. Ad aprire le danze ci ha pensato Orban, ormai in fiducia e giunto al sesto centro in questo campionato: a strappare gli applausi in questo caso è stato il compagno Bernede, che dopo aver raccolto palla su un corner ha attraversato tutto il campo fino a servire il nigeriano per il destro dell'1-0.

Il Bologna si è però dato subito da fare, trovando con Orsolini, Odgaard e Castro le tre reti che hanno sancito una vittoria convincente, con il risultato di 3-1 cambiato dopo la conclusione del primo tempo solamente con l'autogoal di Freuler.

Letali i mancini di Orsolini, al sette, e di Odgaard all'angolino, ma non è stato da meno neanche Castro con un destro dal limite che ha sbattuto sulla traversa prima di battere un Montipò che poco ha potuto nella fredda serata di Verona.