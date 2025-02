Verona-Atalanta 0-5, pagelle e tabellino: Retegui devastante, buio totale per Coppola

L'Atalanta travolge l'Hellas Verona al Bentegodi e si porta momentaneamente ad un solo punto dall'Inter: infermabile Retegui, autore di quattro goal.

L'Atalanta torna a mostrarsi grande con una dimostrazione di forza al Bentegodi contro il Verona: dopo il 6-1 dell'andata, i nerazzurri dilagano contro i gialloblù anche nel match di ritorno con un secco 5-0.

Il protagonista assoluto della giornata è Retegui, autore di una tripletta nel corso del primo tempo e di un goal siglato in avvio di ripresa. Nel mezzo c'è spazio anche per la gioia personale di Ederson, dominante in mezzo al campo e presente in ogni azione - sia difensiva che offensiva - dei suoi.

La ripresa, appunto, si apre proprio con la rete del capocannoniere del campionato, salito a quota 20 goal, cinque in più di Moise Kean (posizionato al secondo posto), a dimostrazione della stagione devastante da lui disputata fino ad ora. Nel finale il Verona prova a trovare almeno la rete della bandiera, ma Rui Patricio si fa trovare pronto in diverse situazioni, blindando la porta.