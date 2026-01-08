Pubblicità
La verità di Florenzi sull'addio alla Roma: "Mourinho voleva che rimanessi, qualcuno glielo ha impedito"

L’ex capitano giallorosso ha svelato alcuni retroscena sull’addio alla Roma, sottolineando come il suo sogno fosse ben diverso: "La mia idea era fare un percorso alla Giannini, Totti, De Rossi".

Una storia d’amore durata quasi vent’anni, dalle giovanili alla prima squadra, fino a indossare la fascia da capitano dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi.

La storia di Alessandro Florenzi con la Roma, però, si è conclusa in modo diverso da come il classe 1991 aveva sempre sognato, senza quel lieto fine fiabesco che avrebbe desiderato.

Nel corso dell’intervista rilasciata al podcast “The BSMT by Gianluca Gazzoli”, l’ex difensore ha raccontato diversi aneddoti, ripercorrendo il difficile allontanamento fino all’addio alla squadra del suo cuore, ma anche il suo periodo rossonero con la maglia del Milan.

  • "TOTTI UNICO GIOCATORE CAPACE DI ESSERE SUPERIORE AD UN CLUB"

    "Come divento capitano? Semplicemente perché Totti e De Rossi salutano. Era già capitato che l'avessi fatto, ma è sempre una grande responsabilità. Roma è talmente passionale che ti travolge."

    E sui due ex compagni: "Francesco e Daniele non hanno avuto una vita. Non potevano uscire di casa, io andavo tranquillamente in giro. Oltre a Francesco, non ho mai visto nella mia carriera un giocatore superiore ad un club".

  • "MOURINHO MI VOLEVA IN SQUADRA, QUALCUNO GLIELO HA IMPEDITO"

    "Addio a Roma? Secondo me i tifosi non l'hanno vissuta bene, perché alcuni di loro hanno una realtà distorta, che alcune persone gli hanno messo in testa anche attraverso i giornali, che dicevano che ero io a volermene andare. Dopo Valencia, prima di andare al PSG, resto fuori rosa alla Roma. In panchina c'era Mourinho, che mi ha chiamato per chiedermi perché non partivo con la squadra. Io gli ho risposto che doveva dirmelo lui, ma mi ha ribadito che in società gli avevano detto che avevo litigato con tutti. "Io non sono un pirla, sono andato a chiedere e tutti parlano bene di te". In quella stagione, da fuori rosa alla Roma sono finito a giocare al PSG. Secondo me Mourinho mi voleva nuovamente in rosa, ma qualcun altro lo ha impedito."

  • "ALLA ROMA È PIÙ IMPORTANTE L'ATTACCAMENTO DELLE VITTORIE"

    "Scomodo per la società? Non lo so, ma se riescono ad escludere Totti e De Rossi per questo motivo, figuriamoci Florenzi, con tutto il rispetto per me stesso. Ho capito che dovevo andare via quando il mio procuratore mi ha fatto notare che andavo contro un muro. Mi è dispiaciuto tanto, perché la mia idea era fare un percorso alla Giannini, Totti, De Rossi. A noi romanisti ci piace vincere, ma ci piace di più l'attaccamento, perché non siamo abituati a vincere, non siamo il Real Madrid. Quando al tifoso romanista togli anche quello è un problema, è come se mancasse qualcosa".

  • "LA SERA DEL GOAL AL BARCELLONA HO CONCEPITO MIA FIGLIA IN PREDA ALL'ENTUSIASMO"

    "Goal al Barcellona? Mi ricordo tutto. Ho capito che stava succedendo qualcosa di strano perché il portiere ha iniziato a correre. Nel video si vede che alzo due-tre volte la testa, perché c'è Dzeko che va in profondità seguito da due difensori. Ma se gliela do che ci fa? Vedo il portiere fuori e penso "senti, io tiro. Se va male ci ho provato". Faccio questa roba, su cui ci sono due aneddoti. La prima è la reazione, mi metto le mani in faccia perché non so cosa fare. Quella è la sera del concepimento di mia figlia. È incredibile: entusiasmo alle stelle e concepisco mia figlia. C'erano tutti i pianeti allineati. Il giorno dopo facciamo defaticamento. Facevamo una corsetta attorno al campo e c'è un pallone nello stesso punto. Tutti mi guardano, io tiro e non sono nemmeno arrivato al limite dell'area. Siamo scoppiati a ridere e da lì hanno iniziato a prendermi in giro."

  • IL RAPPORTO CON IBRAHIMOVIC E L'AVVENTURA AL MILAN

    "Ibrahimovic? Ti innalza in tutti i settori. Mentale, fisico, tecnico. Se sbagliavi un passaggio era finita. Ti racconto questa cosa. Penso di aver conquistato Zlatan perché lui vive di competizione e mi fa un assist di tacco in allenamento e mi guarda. Gli faccio "che mi guardi?". "Eh non hai visto che assist che ti ho fatto". Scherzosamente ho risposto "eh capirai li ricevo tutti i giorni". È impazzito e da lì è nata una sfida. Con Zlatan ho vinto lo Scudetto, quindi la sfida l'ha vinta lui. Quando parlava in spogliatoio era pesante, anche da dirigente. Quando doveva entrare in gamba tesa, lo faceva. Devi essere bravo a recepirlo. Alcuni giovani fanno fatica. L'anno dello Scudetto c'era un mix. Io, Kjaer, Zlatan, Giroud da una parte, dall'altra Leao, Theo, Calabria. Il gruppo si crea con un mix tra giovani e vecchi che riescono ad incastrarsi."

    E sul suo ruolo all'interno dello spogliatoio del Milan: "Capisci che la tua parola vale quando gli altri ti guardano in modo diverso. Quando lo capisci, fai di tutto per fargli arrivare il concetto che vuoi. Ad esempio se uno non gioca, vai a spiegargli che deve allenarsi meglio, facendogli capire che è giusto arrabbiarsi, ma la rabbia va portata in campo, nella prestazione".

  • "LO SCORSO ANNO AL MILAN NON C'ERA NIENTE"

    "Ho la sensazione di sentire quando c'è qualcosa e nell'anno dello Scudetto lo sentivo. Lo scorso anno non ho sentito niente. Infatti siamo arrivati noni, cambio di allenatore su cambio di allenatore."

