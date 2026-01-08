La verità di Florenzi sull'addio alla Roma: "Mourinho voleva che rimanessi, qualcuno glielo ha impedito"

"Ibrahimovic? Ti innalza in tutti i settori. Mentale, fisico, tecnico. Se sbagliavi un passaggio era finita. Ti racconto questa cosa. Penso di aver conquistato Zlatan perché lui vive di competizione e mi fa un assist di tacco in allenamento e mi guarda. Gli faccio "che mi guardi?". "Eh non hai visto che assist che ti ho fatto". Scherzosamente ho risposto "eh capirai li ricevo tutti i giorni". È impazzito e da lì è nata una sfida. Con Zlatan ho vinto lo Scudetto, quindi la sfida l'ha vinta lui. Quando parlava in spogliatoio era pesante, anche da dirigente. Quando doveva entrare in gamba tesa, lo faceva. Devi essere bravo a recepirlo. Alcuni giovani fanno fatica. L'anno dello Scudetto c'era un mix. Io, Kjaer, Zlatan, Giroud da una parte, dall'altra Leao, Theo, Calabria. Il gruppo si crea con un mix tra giovani e vecchi che riescono ad incastrarsi."

E sul suo ruolo all'interno dello spogliatoio del Milan: "Capisci che la tua parola vale quando gli altri ti guardano in modo diverso. Quando lo capisci, fai di tutto per fargli arrivare il concetto che vuoi. Ad esempio se uno non gioca, vai a spiegargli che deve allenarsi meglio, facendogli capire che è giusto arrabbiarsi, ma la rabbia va portata in campo, nella prestazione".