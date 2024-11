Venezuela-Brasile dove vederla: Sportitalia, Mola, OneFootball, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezuela vs Brasile

Venezuela-Brasile per l'undicesima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026: canale tv, formazioni e dove vederla in streaming.

Venezuela e Brasile contro nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026.

L'undicesima giornata offre la sfida tra i vinotintos e la Seleçao, quarta in classifica a 16 punti e che al momento - dopo un cammino a dir poco convulso - staccherebbe il 'pass' per il torneo previsto in USA, Canada e Messico. La Nazionale di Fernando Batista (a quota 11), è invece a caccia di un piazzamento che le garantirebbe quantomeno lo spareggio: la graduatoria, ad ogni modo, risulta cortissima

Tutto su Venezuela-Brasile: le formazioni, il canale tv e dove vederla in diretta streaming.