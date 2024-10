Venezuela-Argentina a rischio rinvio? L'odissea dell'Albiceleste: "Non ci hanno fatto partire"

La nazionale argentina di calcio non è partita per il Venezuela a causa dell'uragano Milton: squadra "bloccata" a Miami.

Niente Venezuela, almeno per il momento; l'Argentina che doveva già essere partita per raggiungere la città di Maturin, dove domani è in programma il match valido per la qualificazione ai Mondiali.

Dietro questo inconveniente c'è l'allerta in Florida per il passaggio dell'uragano Milton, che sta esponendo diverse città al rischio di tornado.

La squadra argentina si trova a Miami, dove per ora rimane, in attesa che possa essere dato il via libero per lasciare la città e mettersi in viaggio.

"Non ci hanno lasciato partire, speriamo di poterlo fare nelle prossime ore", ha spiegato il c.t, Lionel Scaloni.