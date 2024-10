Venezia-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Venezia ospita l'Udinese nella decima giornata di Serie A: tutte le informazioni sul match con le scelte degli allenatori.

L'Udinese vuole confermare l'ottimo momento anche a Venezia dopo le due vittorie nelle ultime tre giornate di campionato.

La squadra di Runjaic è reduce dal successo per 2-0 contro il Cagliari grazie alla doppietta di Lorenzo Lucca.

Partita da non sbagliare per il Venezia di Eusebio Di Francesco; in palio punti fondamentali in ottica salvezza.

Di seguito tutte le informazioni su Venezia-Udinese, dove vedere la partita e le probabili formazioni.