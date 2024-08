Venezia-Torino dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Venezia vs Torino

Nel match valido per la terza giornata, il Venezia di Di Francesco è pronto ad ospitare il Torino di Vanoli allo stadio Pier Luigi Penzo.

La terza giornata di Serie A vede sfidarsi il Venezia di Eusebio Di Francesco e il Torino di Paolo Vanoli, l'ex di turno, allo stadio Pier Luigi Penzo, nella prima dei lagunari tra le mura amiche dopo il ritorno nel massimo campionato.

I padroni di casa arrivano dal pareggio per 0-0 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che è valso il primo punto stagionale.

I granata, invece, hanno stupito in questo avvio di campionato: prima il 2-2 a San Siro contro il Milan, poi il 2-1 casalingo contro l'Atalanta.

Venezia e Torino si sono affrontate già 45 volte in tutte le competizioni, con un bilancio di 14 vittorie per i veneti, 16 pareggi e 15 successi per i granata.

Scopriamo dove vedere questo secondo match di campionato in tv, streaming e le probabili formazioni del match.