Venezia-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezia vs Parma Calcio 1913

La dodicesima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta nazionali, continua con Venezia-Parma: tutte le informazioni sul match del 'Penzo'.

Nella 12esima giornata della Serie A 2024/25 va in scena una sfida tra due neo promosse: da una parte il Venezia di Eusebio Di Francesco, dall'altra il Parma di Fabio Pecchia.

I Lagunari arrivano dalla buona prestazione di San Siro contro l'Inter, persa soltanto nella ripresa per 1-0 e con un goal annullato nel finale - in pieno recupero - per un tocco di mano di Marin Sverko.

I Crociati, invece, non vincono in campionato da nove partite, ovvero dall'unico successo casalingo per 2-1 contro il Milan del 24 agosto scorso.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.