Venezia-Napoli 0-0, pagelle e tabellino: Radu insuperabile, Nicolussi Caviglia e Kike Perez da applausi, Meret e Rrahmani provvidenziali, Simeone si divora il goal vittoria

Venezia vs SSC Napoli

Il Napoli prende un palo con Raspadori, sbatte contro Radu e pareggia a Venezia, fallendo una ghiotta chance in concomitanza con Atalanta-Inter.

Esame Scudetto fallito da parte del Napoli, che a Venezia pareggia 0-0 gettando al vento la possibilità di strappare punti pesanti nella corsa a tre al vertice in concomitanza con Atalanta-Inter.

La squadra di Antonio Conte trova sulla propria strada un Radu in stato di grazia, bravissimo a dire di no ai tentativi del primo tempo costruiti da McTominay e Lukaku e fortunato quando in apertura di match Raspadori scheggia il palo interno.

Azzurri poco cinici nonostante le palle goal create e protagonisti di qualche scricchiolìo difensivo, tamponato a dovere da Meret (due interventi provvidenziali per frazione, rispettivamente su Kike Perez e al 95' su Nicolussi Caviglia) e un Rrahmani lesto a salvare sulla linea una conclusione a colpo sicuro di Fila.

Nella ripresa l'allenatore partenopeo opera cambi soltanto nel finale e, sull'asse Okafor-Simeone, al 93' il Cholito si divora il pallone della possibile vittoria spedendolo alle stelle su un cross col contagiri dello svizzero.

Napoli fermato al 'Penzo' da un ottimo Venezia, che può credere legittimamente alla salvezza, senza regalarsi il potenziale sorpasso sull'Inter e restando una volta di più in balìa delle sorti delle rivali tricolore.