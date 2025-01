Venezia-Empoli, il goal di Pohjanpalo ha fatto esplodere i social: il rinvio di Vasquez è un pasticcio

Brutto errore del portiere dell'Empoli, Vasquez: il rinvio dell'ex Milan impatta su Pohjanpalo, che segna così l'1-0.

Pronti via, il Venezia apre il 19esimo e ultimo turno d'andata andando in vantaggio sull'Empoli. Come? Non proprio con un goal che passerà alla storia del calcio, ma che sicuramente farà parlare di sè nei prossimi giorni.

Non si è certo trattato di una rete spettacolare, ma di un modo di segnare che si vede poche volte. Per fortuna dei portieri.

I protagonisti, uno in positivo e uno in negativo, sono stati l'attaccante finlandese del Venezia, Pohjanpalo, e il portiere dell'Empoli, Vasquez. Quest'ultimo è stato elogiato a lungo nelle ultime settimane e in generale la sua annata è stata fin qui buona: l'errore al Penzo è stato però difficile da digerire per i fans toscani, che hanno commentato in maniera negativissima quanto fatto dall'estremo difensore.