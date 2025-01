Venezia-Empoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezia vs Empoli

La 19esima giornata di Serie A verrà inaugurata dalla partita tra Venezia e Empoli: diretta tv, streaming e formazioni del match.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Via all'ultima giornata del girone di andata di Serie A. Il 2025 viene inaugurato dalla sfida tra Venezia e Empoli al 'Penzo'.

L'articolo prosegue qui sotto

I Lagunari hanno perso soltanto una delle ultime quattro gare di campionato, ovvero quella al 'Maradona' contro il Napoli di una settimana fa: in casa, però, sono arrivati quattro importantissimi punti contro Como (2-2) e Cagliari (2-1).

L'Empoli, invece, non ha chiuso benissimo il 2024, perdendo tre gare consecutive in Serie A: ora gli Azzurri di Roberto D'Aversa vogliono il riscatto, con un risultato esterno contro una diretta rivale per la salvezza finale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.