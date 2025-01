Vasquez o Seghetti, chi gioca titolare contro l'Inter? Le parole di D'Aversa dopo il cambio di portiere contro il Lecce

Le gerarchie tra i pali dell'Empoli: chi parte dall'inizio nel posticipo in programma domenica sera a San Siro contro l'Inter?

Una settimana fa, sabato 11 gennaio, un'ora circa prima della gara contro il Lecce la formazione titolare dell'Empoli ha presentato una sorpresa: tra i pali non era presente Devis Vazquez, il portiere titolare.

Al suo posto un giovane come Jacopo Seghetti, ovvero il secondo della rosa di Roberto D'Aversa, alla primissima presenza in Serie A. Seghetti non è riuscito a evitare una bruciante sconfitta casalinga, se è vero che il Lecce si è imposto per 3-1 al Castellani.

E ora? Chi giocherà titolare nella porta dell'Empoli contro l'Inter, nel posticipo domenicale della ventunesima giornata di Serie A? Le gerarchie, alla vigilia della partita, sono già state definite.