Vasquez ritrova il Milan: da oggetto misterioso a possibile rimpianto, l'Empoli deciderà il futuro del portiere

Partita speciale per Vasquez, il portiere contro la squadra che lo ha portato in Italia: è in prestito ma il Milan ha perso il controllo.

Il Milan ospita l'Empoli nella quattordicesima giornata di Serie A e ritroverà Devis Vasquez, arrivato in rossonero a gennaio 2023 e poi ceduto in prestito più volte fino al passaggio in terra toscana, dove il portiere è esploso con grandi prestazioni. Il classe 1998 si è conquistato una maglia da titolare rispondendo positivamente alla fiducia dell'Empoli, che ha scommesso sul portiere colombiano con risultati fino a qui ottimi. Adesso farà il suo debutto a San Siro, ma non con la maglia rossonera, come probabilmente si era immaginato al suo arrivo in Italia.

Passato sottotraccia a Milano, rischia di diventare un rimpianto per il club rossonero, perché il futuro di Vasquez, pur essendo sempre di proprietà del diavolo, non sarà deciso dal Milan ma dall'Empoli. L'articolo prosegue qui sotto