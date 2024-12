Varane tifoso in incognito allo stadio: "Ritorno alle origini"

L'ex difensore del Como si è presentato allo stadio per assistere a Lens-PSG: cappello e sciarpa dei padroni di casa a coprire il volto.

Da ormai qualche settimana è a tutti gli effetti un ex calciatore, avendo annunciato il ritiro dopo l'ennesimo infortunio: Raphael Varane è rimasto al Como in qualità di membro del Consiglio d'Amministrazione, ma il suo cuore batte ancora per il Lens.

Con più tempo libero a disposizione rispetto a prima, Varane si è regalato un'esperienza indimenticabile: assistere a una partita della squadra guidata da William Still direttamente dagli spalti, non in tribuna d'onore ma come un normalissimo tifoso.

Un evento immortalato dallo stesso Varane, orgoglioso di aver fatto il tifo per il Lens in mezzo alla gente che fino a qualche anno fa lo idolatrava per le sue gesta in campo.