Vanja Vlahovic capocannoniere in Serie C: può essere un'opzione senza Retegui?

Il classe 2004 non smette più di segnare con l'Under 23 della Dea: può essere una soluzione in più per Gasperini dato l'infortunio di Retegui.

Il Natale in casa Atalanta non potrebbe essere più luminoso: la Dea è in testa alla classifica di Serie A, coronando un avvio di stagione esemplare e confermandosi come una macchina quasi perfetta.

Eppure, anche sotto l'albero più ricco c'è spazio per un regalo inaspettato.

L'assenza per infortunio di Mateo Retegui, che dovrà restare ai box per qualche settimana, potrebbe portare Gian Piero Gasperini a 'scartare' una sorpresa direttamente dalla formazione Under 23: Vanja Vlahovic.

L'articolo prosegue qui sotto

Il classe 2004, che sta trascinando suoi in Serie C a suon di goal e assist, sembra pronto a fare il salto di qualità per raccogliere questa importante eredità.