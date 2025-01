Valentini alla Fiorentina, Akpa Akpro lascia la Lazio, nuovo difensore per l'Udinese: i primi affari ufficiali del calciomercato invernale

In attesa di capire cosa faranno Juventus e Napoli, il mercato di gennaio si è aperto ufficialmente con tre contratti depositati in Lega.

Il mercato di gennaio è ufficialmente cominciato in Serie A: ha preso il via ieri, giovedì 2 gennaio, e durerà un mese, ovvero fino al 3 febbraio. Un mese di trattative, di voci, di affari conclusi e sfumati, di rose ritoccate.

Quale difensore prenderà la Juventus per sopperire all'assenza di Bremer? E in attacco arriverà qualcuno per dar manforte a Vlahovic? Come si irrobustirà il Napoli per provare a lottare fino in fondo per lo Scudetto?

In attesa di capirlo, il mercato invernale ha preso ufficialmente il via con altri affari minori: sono tre quelli ufficialmente conclusi, con i rispettivi contratti depositati in Lega già il primo giorno di trattative.