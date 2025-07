Valentin Carboni può ancora salutare l'Inter: c'è il gradimento all'ipotesi Genoa, la formula del trasferimento

Il fantasista argentino, protagonista al Mondiale per Club, è un obiettivo del Genoa: ipotesi che prende quota col passare dei giorni.

Un Mondiale per Club utile per mettersi in mostra e, magari, provare a conquistare la conferma all'Inter: nel futuro di Valentin Carboni potrebbero però esserci due colori diversi dal nero e dall'azzurro.

Come riportato da 'Il Secolo XIX', è il Genoa la società che sembra aver mosso i passi più concreti per arrivare all'argentino, tornato a Milano dopo la sfortunata parentesi in prestito al Marsiglia.

La piazza ligure potrebbe essere l'ideale per la maturazione di Carboni: in vista, chissà, di un nuovo ritorno a Milano con certezze e fiducia rinnovate.