Valentin Carboni al Marsiglia: cifre e formula, come può riprenderlo l'Inter e come giocherà con De Zerbi

L'argentino svolgerà sabato le visite con il club francese: i dettagli della trattativa, la decisione dei nerazzurri e il ruolo al Marsiglia.

Un sacrificio necessario più che una scelta vera e propria. Le condizioni giuste per l’addio e la possibilità di poter decidere in futuro se riprenderlo o salutarlo definitivamente. L’Inter e Valentin Carboni sono al passo d’addio, o meglio, d’arrivederci.

Il gioiellino argentino classe 2005 è pronto a lasciare Appiano Gentile e i colori nerazzurri per sposare il progetto di Roberto De Zerbi, che lo ha voluto fortemente al Marsiglia.

Una decisione dettata in primis dal fattore economico, ma anche da una valutazione tecnica tra società e Simone Inzaghi.

Nel corso della trattativa con il Marsiglia, però, l’Inter ha sempre chiarito di non voler perdere il controllo di Carboni e volersi tenere la decisione finale sul futuro del calciatore argentino.

Una volontà che si è trasformata in una formula studiata attentamente dal club nerazzurro, che ha trovato l’intesa con i transalpini per il trasferimento.

I due club stanno completando tutta la documentazione per il via libera definitivo e il viaggio in Francia: il Marsiglia ha già fissato le visite mediche e attende il calciatore nel fine settimana.