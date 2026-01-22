Pubblicità
Utrecht GenkGetty Images
Francesco Schirru

Utrecht-Genk comincia con un'ora di ritardo: alcuni tifosi nel settore ospiti erano senza biglietto

Il calcio d'avvio di Utrecht e Genk è stato posticipato dopo che un centinaio di fans ospiti ha sfondato una recinzione per evitare di essere controllati: erano senza biglietto. Il settore è stato svuotato dopo alcuni tafferugli: neanche i tifosi con valido tagliando potranno seguire la gara.

La polizia olandese, in tenuta antisommossa, ha sgomberato il settore ospite in Utrecht-Genk. Il motivo? Una parte dei fans è entrata di straforo allo stadio non essendo in possesso di un biglietto valido, e per questo a tutti i fans arrivati in città è stato negato l'accesso all'impianto per seguire la partita del settimo turno di Europa League.

Questioni di sicurezza, dunque, con il match di Utrecht fermo ancor prima di cominciare e al vi solamente un'ora dopo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Alcuni fans del Genk, circa cento, non sarebbero entrati allo stadio con dei biglietti validi: avrebbero sfondato una recinzione per evitare i controlli;per questo motivo le forze del'ordine presenti nell'impianto hanno portato al rinvio del calcio d'avvio. Il sindaco di Utrecht, Sharon Dijksma, è stato convocato per una riunione di emergenza, visto il pericolo per la sicurezza all'interno dello stadio e nei dintorni dello stadio.

  • Utrecht Genk tifosiGetty Images

    SI COMINCIA ALLE 21:50

    Quasi un'ora di ritardo per Utrecht-Genk, il cui calcio d'inizio è stato fissato per le 21:50.

    Nello sgomberare il settore ospite, secondo quanto riportano i media olandesi, la polizia di Utrecht avrebbe usato anche lo spray al peperoncino vista la resistenza del centinaio di fans belgi accusati di non essere in possesso di un biglietto valido, che in precedenza avevano lanciato sedie e bicchieri di birra contro le forze dell'ordine.

    Il numero dei tifosi del Genk a Utrecht, allo stadio Galgenwaard, è di circa 1.400, ma la maggior parte è rimasta fuori dallo stadio in attesa che venisse svuotato il settore ospiti con quelli già presenti, la maggior parte dei quali entrati appunto senza biglietto, dopo essere riusciti a intrufolarsi con gli altri effettivamente in possesso di un tagliando valido.

    Molti dei fans riusciti a entrare allo stadio sarebbero stati in possesso di armi bianche come manganelli e bastoni: rischio altissimo per la sicurezza dei tifosi locali.

  • SETTORE OSPITI VUOTO

    Dopo aver liberato tutto il settore ospiti, non è stato consentito l'accesso ai fans del Genk con un regolare biglietto.

    Per questioni di sicurezza, le forze dell'ordine hanno evitato che anche gli altri tifosi belgi entrassero nuovamente all'interno dello stadio per vedere Utrecht-Genk dal vivo.

    Una beffa enorme per chi è arrivato in Olanda con un valido biglietto per seguire il Derby dei Paesi Bassi.

0