Utrecht-Genk comincia con un'ora di ritardo: alcuni tifosi nel settore ospiti erano senza biglietto

La polizia olandese, in tenuta antisommossa, ha sgomberato il settore ospite in Utrecht-Genk. Il motivo? Una parte dei fans è entrata di straforo allo stadio non essendo in possesso di un biglietto valido, e per questo a tutti i fans arrivati in città è stato negato l'accesso all'impianto per seguire la partita del settimo turno di Europa League.

Questioni di sicurezza, dunque, con il match di Utrecht fermo ancor prima di cominciare e al vi solamente un'ora dopo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Alcuni fans del Genk, circa cento, non sarebbero entrati allo stadio con dei biglietti validi: avrebbero sfondato una recinzione per evitare i controlli;per questo motivo le forze del'ordine presenti nell'impianto hanno portato al rinvio del calcio d'avvio. Il sindaco di Utrecht, Sharon Dijksma, è stato convocato per una riunione di emergenza, visto il pericolo per la sicurezza all'interno dello stadio e nei dintorni dello stadio.