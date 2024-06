USA-Uruguay dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia o Mola? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gli USA si giocano la qualificazione ai quarti di Copa America contro l'Uruguay: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Momento della verità per gli USA, alle prese con la sfida all'Uruguay nell'ultima giornata della fase a gironi della Copa America 2024.

Appuntamento all'Arrowhead Stadium di Kansas City nella notte italiana tra il 1° e il 2 luglio alle ore 3:00, dove andrà in scena un match da non fallire per i padroni di casa.

Pulisic e compagni a quota tre punti nel Gruppo C, reduci da un k.o. di misura contro Panama che ha visto anche l'espulsione di Weah. L'Uruguay guida il raggruppamento a punteggio pieno con sei punti, mentre la Bolivia è ultima a quota zero.

Gli USA vogliono la vittoria che però, paradossalmente, potrebbe anche non bastare: il primo criterio da tenere in considerazione in caso di arrivo a pari punti in Copa America è la differenza reti e, qualora Panama dovesse battere largamente la Bolivia, per gli americani si profilerebbe il rischio dell'eliminazione.

Di seguito tutte le informazioni su USA-Uruguay: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.