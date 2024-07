USA-Sud Sudan basket Olimpiadi, dove vederla: Rai o Eurosport? Diretta tv e streaming della seconda partita del Dream Team degli Stati Uniti

Dopo il 110-84 nella partita contro la Serbia, gli USA provano a chiudere la pratica del girone sfidando il Sud Sudan: dove vedere la gara in diretta.

Come prevedibile, gli Stati Uniti non hanno avuto difficoltà nella prima partita del torneo olimpico maschile di basket. A Lille, per l'esordio a Francia 2024, il Dream Team USA ha superato agevolmente la Serbia di Jokic, dimostrando ancora una volta di essere la grande favorita per l'oro.

Inserita nel girone C del torneo olimpico, gli USA sfidano ora il Sud Sudan, che nella prima gara del gruppo ha superato 90-79 Porto Rico. Lotta dunque per il primo posto nel girone, con gli Stati Uniti decisi a chiudere la pratica.

La squadra statunitense, che ha fatto registrare alti ascolti in Italia a margine del match contro la Serbia, chiuderà poi il girone contro Porto Rico, per poi confrontarsi con i quarti di finale delle Olimpiadi 2024.