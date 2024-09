US Open, Sinner quanto guadagna se vince la finale? Il montepremi di oggi contro Fritz vale milioni di euro

Stasera, ore 20:00, Sinner affronta Fritz per provare a vincere gli US Open 2024: milioni di euro in palio per i due sfidanti del torneo.

Dopo aver conquistato gli Australian Open a inizio 2024, oggi (20:00 italiane) Sinner scende in campo a New York per la finale degli US Open. In palio, contro il locale Fritz, c'è uno dei tornei del Grande Slam, che porterebbe il tennis italiano ancor più nella leggenda.

In attesa di lottare per andare oltre le semifinali di Wimbledon e Roland Garros raggiunte tra il 2023 e il 2024, Sinner ha un'enorme occasione di rimanere numero uno del mondo battendo Fritz in casa propria, in un US Open che negli ultimi due decenni non è stato certo fortunato per gli statunitensi.

Oltre alla coppa, ai punti ATP e alla gloria, vincere l'US Open porta in dote anche diversi milioni per il Re del torneo. Così come per il finalista perdente, per nulla a mani vuote in termini di dollari conquistati.