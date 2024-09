US Open finale, Sinner quando gioca? Data, orario e avversario per vincere il torneo del Grande Slam

Battuto il britannico Draper, Sinner si è assicurato la finale degli US Open a New York: contro chi giocherà? Ora e giorno dell'ultimo atto.

Jannik Sinner giocherà a New York per aggiudicarsi gli US Open 2024.

Superato il britannico Draper, infatti, il tennista italiano prenderà parte alla finale che deciderà il vincitore del torneo dell'ultimo slam dell'anno.

Dopo la mancata partecipazione alle Olimpiadi, Sinner si è ripreso alla grande vincendo a Cincinnati e dunque assicurandosi la possibilità di vincere un altro torneo del Grande Slam nella sua carriera. A inizio settembre gli US Open possono aggiungersi al palmares di Jannik.