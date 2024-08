US Open 2024 tabellone e quando gioca Sinner: le date, dove si gioca il torneo del Grande Slam e dove vederlo in diretta oggi

Gli orari e le partite degli italiani agli US Open tra agosto e settembre 2024: tutte le info e come guardare l'evento americano.

Dopo la vittoria ai Cincinnati Masters e le polemiche per la positività involontaria al Costebol, steroide anabolizzante, Jannik Sinner è protagonista agli US Open, torneo del Grande Slam che proverà a conquistare al pari degli altri grandissimi del tennis mondiale.

Non solo Sinner di scena ad agosto per gli US Open in America, ma bensì anche colleghi e colleghe italiani impegnati nel torneo: da Jasmine Paolini a Musetti, passando per Berrettini e Cobolli.

Nel 2023 Novak Djokovic ha trionfato nel singolare maschile, mentre nel 2022 ad avere la meglio era stato Carlos Alcaraz: entrambi saranno favoriti con Sinner anche negli US Open 2024.