Uruguay-Colombia dove vederla: Rai, Sportitalia, Sky, Sportitalia o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Le qualificazioni per il Mondiale 2026 in Canada, Stati Uniti e Messicano continuano: dove guardare la partita in tv e streaming live.

La seconda e la terza in classifica a confronto. Continuano le qualificazioni sudamericane per approdare al Mondiale nord-centro americano del 2026, allargato dalle solite 32 squadre al numero di 48, in cui saranno presenti almeno sei team CONMEBOL. Per l'undicesimo turno si sfidano Uruguay e Colombia, rispettivamente la terza e la seconda della graduatoria. Entrambe sono tra le favorite per finire tra i primi sei posti che valgono un posto al Mondiale, ma il cammino sarà ancora lungo. Nell'ultimo precedente nel girone, risalente all'ottobre 2023, le due squadre hanno chiuso sul risultato di 2-2: un anno dopo sfida a campi invertiti, nel famoso Stadio del Centenario di Montevideo, Uruguay. L'articolo prosegue qui sotto