Uruguay-Colombia 0-1: Lerma manda i Cafeteros in finale di Copa America per la terza volta

Un colpo di testa del centrocampista elimina l'Uruguay, in 11 contro 10 per un tempo (espulso Muñoz). Ora James e compagni sfideranno l'Argentina.

Fa festa la Colombia. I Cafeteros sono la seconda finalista della Copa America 2024 e ora sfideranno l'Argentina, che 24 ore prima aveva avuto la meglio da favorita sul Canada.

A Charlotte, nel North Carolina, nulla può l'Uruguay di Marcelo Bielsa: la Celeste perde per 1-0 e deve abbandonare il sogno di conquistare una Copa che manca in bacheca ormai dal 2011.

Per la Colombia si tratterà della terza finalissima della propria storia dopo quelle del 1975 (secondo posto in Perú) e del 2001 (trionfo casalingo). L'Uruguay affronterà invece il Canada nella finale per il terzo e quarto posto.