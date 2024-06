Uruguay-Bolivia dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia o Mola? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Uruguay-Bolivia per la seconda giornata del Gruppo C della Copa America 2024: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

La seconda giornata della Copa America 2024, per quanto concerne il Gruppo C, offre la sfida tra Uruguay e Bolivia. La Celeste, guidata in panchina da Marcelo Bielsa, è partita col piede giusto battendo 3-1 all'esordio Panama e ora può ipotecare il passaggio ai quarti contro la Nazionale di Zago, obbligata invece a riscattare il ko nel primo match del torneo contro i padroni di casa degli Stati Uniti (2-0). Tutto su Uruguay-Bolivia: le formazioni della partita valida per la Copa America 2024 e dove poterla vedere in diretta tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto