Urawa Red Diamonds-Monterrey 0-4, pagelle e tabellino: Berterame, Corona e Deossa danno spettacolo, bene anche Alvarado, Nishikawa distratto

Il Monterrey travolge gli Urawa Red Diamonds con Deossa, Berterame (doppietta) e Corona: messicani qualificati agli ottavi alle spalle dell'Inter.

Festa messicana a Pasadena, dove il Monterrey batte senza appello i già eliminati Urawa Red Diamonds e vola agli ottavi a braccetto con l'Inter.

Alla Rose Bowl finisce 4-0 per Sergio Ramos & co, trascinati da Corona e Deossa in giornata di grazia e bravi a chiudere la pratica già nel primo tempo: siluri dalla distanza dei due MVP, nel mezzo il bis di Berterame (assist di Alvarado, il quale in avvio di match aveva anche colto una traversa).

Succede tutto tra il 30' e il 39', coi nipponici mai realmente in partita e crollati al primo momento di difficoltà. Nella ripresa, per i ragazzi di Torrent, ordinaria amministrazione e poker al 97' con la doppietta di Berterame.

Urawa - a cui è stato annullato un goal col VAR a Thiago Santana nel recupero sullo 0-3 - a casa nonostante l'incessante sostegno dei propri tifosi, Monterrey secondo nel Gruppo E e qualificato insieme alla 'banda' Chivu.