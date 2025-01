Uno stadio da 100mila posti per il Manchester United: l’Old Trafford potrebbe chiudere i battenti

Il Manchester United potrebbe decidere per la costruzione di un nuovo impianto: perde forza l’ipotesi di riqualificazione dell’Old Trafford.

E’ uno degli stati più importanti ed iconici al mondo, un impianto che per gli coloro che amano il Manchester United e non solo, è semplicemente The Theatre of Dreams, ovvero il Teatro dei Sogni.

L’Old Trafford ospita le partite dei Red Devils dal lontano 1910 e in oltre un secolo di storia ha fatto da cornice ad alcune tra le partite più importanti di sempre, ma il futuro potrebbe riservargli un clamoroso accantonamento.

Il Manchester United punta ad avere uno stadio più moderno e, a differenza di quanto prospettato negli ultimi mesi, il suo piano principale oggi non prevede l’ammodernamento dell’impianto che già c’è, ma la costruzione di uno totalmente nuovo.