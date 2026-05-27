Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Matteo Lavelli InterGetty Images
Francesco Schirru

Under 21, i convocati per Italia-Albania di giugno: il più giovane è il 2007 Cama

Italia U21

Nunziata, ct dell'Italia Under 20 che allenerà l'Under 21 aiugno, ha scelto 23 giocatori. All'appello mancano i selezionati da Baldini per la Nazionale maggiore.

Pubblicità

Sono 23 i giocatori convocati da Nunziata per l'amichevole tra l'Italia Under 21 e i pari età dell'Albania prevista il prossimo 8 giugno. Nunziata, ct dell'Under 20, guiderà l'U21 nel prossimo incontro visto il momentaneo salto di Baldini, ct dell'Under 21 che a sua volta allenerà la Nazionale maggiore in attesa che venga definito il nuovo commissario tecnico.

All'appello mancano tutti i big dell'Under 21, considerando come Baldini abbia scelto di inserirli in Nazionale maggiore per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, al pari dell'unico 'grande' Donnarumma.

Nunziata ha scelto un buon numero di giocatori nati nel 2006, mentre il 2007 Cama è il più giovane del gruppo: difensore della Roma, gioca come estern nella Primavera giallorossa.

  • LA LISTA DEI CONVOCATI

    Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan)
    Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari)
    Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia)
    Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta)

    • Pubblicità

  • ITALIA BIG E CONFERME

    Berti, Fortini, Guarino e Vavassori parteciperanno al raduno della Nazionale maggiore fino a domenica 31 maggio, per poi raggiungere i compagni Under 21. Quest'ultimi non sono stati effettivamente convocati da Baldini per le gare di giugno, ma sono stati aggregati per cominciare a respirare il clima di Coverciano.

    Mascardi, Calvani, Zeroli, Mannini, Okoro e Pafundi, invece, hanno già avuto modo di confrontarsi con l'Under 21 rispetto alle tante novità annunciate nella giornata di mercoledì.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MATCH ALL'OMERO TOGNON

    La partita amichevole contro l'Albania si gioca lunedì 8 giugno alle 18.15. Teatro della sfida è lo stadio Omero Tognon, impianto di Fontanafredda, comune della provincia di Pordenone.

    L'Italia Under 21 gioca a Fontanafredda quarant'anni dopo l'ultima volta, vista l'amichevole del 12 novembre 1986 contro i pari età dell'Austria terminata 0-0: all'epoca facevano parte della squadra, tra gli altri anche Costacurta, Maldini e Berti.