Under 21, i convocati per Italia-Albania di giugno: il più giovane è il 2007 Cama

Berti, Fortini, Guarino e Vavassori parteciperanno al raduno della Nazionale maggiore fino a domenica 31 maggio, per poi raggiungere i compagni Under 21. Quest'ultimi non sono stati effettivamente convocati da Baldini per le gare di giugno, ma sono stati aggregati per cominciare a respirare il clima di Coverciano.

Mascardi, Calvani, Zeroli, Mannini, Okoro e Pafundi, invece, hanno già avuto modo di confrontarsi con l'Under 21 rispetto alle tante novità annunciate nella giornata di mercoledì.