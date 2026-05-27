Under 21, i convocati per Italia-Albania di giugno: il più giovane è il 2007 Cama

Sono 23 i giocatori convocati da Nunziata per l'amichevole tra l'Italia Under 21 e i pari età dell'Albania prevista il prossimo 8 giugno. Nunziata, ct dell'Under 20, guiderà l'U21 nel prossimo incontro visto il momentaneo salto di Baldini, ct dell'Under 21 che a sua volta allenerà la Nazionale maggiore in attesa che venga definito il nuovo commissario tecnico.
All'appello mancano tutti i big dell'Under 21, considerando come Baldini abbia scelto di inserirli in Nazionale maggiore per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, al pari dell'unico 'grande' Donnarumma.
Nunziata ha scelto un buon numero di giocatori nati nel 2006, mentre il 2007 Cama è il più giovane del gruppo: difensore della Roma, gioca come estern nella Primavera giallorossa.