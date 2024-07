"Ha giocato con un legamento rotto", l'incredibile Europeo di Unai Simon con la Spagna

Il portiere spagnolo è costretto a fermarsi per quasi metà anno: ha giocato con un grave infortunio agli Europei.

Sì, va bene, adesso può dire che con la coppa in bacheca sarà tutto più semplice, ma il 2024 calcistico di Unai Simon termina qui.

Il portiere della Spagna, Campione d'Europa in Germania, sarà costretto a fermarsi per infortunio per almeno metà stagione, ma c'è un aspetto sorprendente: non si è fatto male dopo Euro 2024.

Unai Simon si è fatto male prima di giocare con la Roja tutte le gare che poi hanno portato alla conquista del titolo continentale: e il guaio fisico non era di poco conto, come rivela Marca.