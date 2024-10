Una serata da predestinato: Yildiz cambia il volto di Inter-Juve ed entra nella storia del Derby d’Italia

Inter vs Juventus

Kenan Yildiz è stato il grande protagonista di Inter-Juventus: entrato sul 4-2, ha segnato la doppietta che è valsa il 4-4.

Per tutta la settimana si era parlato di lui come uno dei possibili protagonisti di Inter-Juventus, ma nessuno era riuscito ad immaginare un copione del genere.

Kenan Yildiz si è ritagliato un ruolo da grande protagonista a San Siro e lo ha fatto in quello che passerà alla storia come uno dei Derby d’Italia più belli di sempre.

Una sfida, che a differenza di quanto da molti pronosticato alla vigilia, non lo ha visto in campo dall’inizio, ma gli è bastata una mezz’ora di gioco per cambiare le sorti di un match che di fatto sembrava già scritto.