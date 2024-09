Una partita in chiaro per ogni giornata di Europa League: quando e dove vederla e quale sarà l’emittente che la trasmetterà.

Anche l'Europa League torna in campo con una nuova formula per la stagione 2024/2025: 36 squadre come la Champions League, classifica unica e niente più retrocessioni in Conference e dalla Champions.

Due le squadre italiane che parteciperanno alla competizione quest'anno, ovvero Roma e Lazio.

Ma dove sarà possibile vedere le partite di Europa League? I diritti sono stati acquistati da Sky, che ogni settimana trasmetterà una gara in chiaro.