Una nuova 'ThuLa' per l'Inter: Thuram in versione bomber, Lautaro 'spettatore'

Ruoli invertiti nella coppia goal dell'Inter: Thuram sempre più bomber di Inzaghi, Lautaro a secco contro il Torino.

L'Inter che va al 'riposo' in occasione della sosta dedicata alle nazionali è seconda da sola in classifica alle spalle del Napoli, nota positiva che si contrappone al malumore derivante dai troppi goal subiti finora in campionato.

Se in Champions League la porta di Sommer è sempre rimasta inviolata, lo stesso non può dirsi per la Serie A dove sono già nove le reti al passivo: funziona alla grande invece la fase offensiva, capitanata da un super Thuram che guida la classifica dei marcatori in tandem con Retegui.

Se una metà della 'ThuLa' se la passa benissimo dal punto di vista realizzativo, l'altra invece fa più fatica: altra gara senza trovare la via del goal per capitan Lautaro, tornato a digiuno dopo aver interrotto la lunga astinenza tra Udinese e Stella Rossa.

Un'inversione dei ruoli evidente rispetto alla passata stagione, quando era il 'Toro' a prendersi tutte le luci dei riflettori a discapito di Thuram, reduce dallo switch alla modalità 'bomber spietato'.