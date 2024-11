Una clausola rescissoria nel contratto che lega Kean alla Fiorentina: a quanto ammonta e come funziona

Moise Kean ha sin qui fatto benissimo con la Fiorentina: nel suo contratto è prevista una clausola rescissoria.

Moise Kean è sin qui stato, senza ombra di dubbio, una delle più belle ‘sorprese’ proposte dalla Serie A 2024-2025.

Che fosse un attaccante forte e completo era cosa già nota a tutti, ma in tanti dubitavano delle sue possibilità, soprattutto dopo una stagione con la Juventus da 20 presenze (19 delle quali in campionato) senza goal.

Kean, che in estate si è trasferito alla Fiorentina, non solo in viola sta mostrando la migliore versione di sé, ma ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei leader tecnici di una squadra che, dopo undici turni di campionato, è terza a -3 dal Napoli capolista in coabitazione con Atalanta e Lazio.

Il club gigliato ha dunque finalmente trovato quel centravanti inseguito fin dal dal giorno dell’addio di Dusan Vlahovic ed oggi sono in molti a chiedersi fino a dove possa spingersi.

Le sue quotazioni sono tornate a crescere vertiginosamente di giorno in giorno e, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nel suo contratto è inserita una clausola rescissoria che potrebbe ‘liberarlo’ al termine di questa stagione.