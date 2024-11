“Una bella gatta da pelare”: dal caso Dybala a Hummels, tutti i problemi che Ranieri troverà a Roma

Il tecnico testaccino è accorso al capezzale della propria squadra del cuore. Ma dovrà rimettere assieme i cocci di una situazione caotica.

La storia si ripete. Cinque anni e mezzo l'ultima volta, Claudio Ranieri accorre al capezzale di una Roma ferita, sanguinante. Perché al richiamo del cuore non si può dire di no, specialmente se sei un uomo di valori come il settantatreenne allenatore testaccino. E specialmente se il cuore ce l'hai di colore giallo e rosso.

Sa benissimo, Ranieri, che la sua missione sarà ancor più difficile rispetto a quella del marzo 2019. Cambia il predecessore da sostituire: ieri Eusebio Di Francesco, oggi Ivan Juric. Ma a cambiare è anche tutto il resto. Ai tempi, per dire, Ranieri ha trovato una squadra sesta (e ce l'ha mantenuta), non dodicesima. Mai, nella propria storia recente, la Roma aveva vissuto una situazione così caotica. “Una bella gatta da pelare”, l'ha definita sor Claudio mercoledì all'ANSA. Aggiungendo, giusto per confermare di essere pronto alla sfida: “Per questo mi hanno chiamato”.

Alla Roma, semplicemente, in questo momento non funziona nulla. Né ai piani alti, né ai piani più bassi. Né all'interno né all'esterno dell'ambiente. Toccherà a lui rimettere assieme i cocci, ridare un'identità a una squadra persa nel vuoto, riportare serenità e, perché no, quell'entusiasmo svanito nel nulla dopo i due anni e mezzo mourinhani. Non sarà semplice, per nulla.