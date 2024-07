Il club londinese ha chiuso un’altra operazione in entrata: accordo tra le parti trovato, si attende solo l’ufficialità.

Non ha ancora piazzato colpi da copertina, ma anche in questa sessione di calciomercato, il Chelsea si sta ritagliando un posto tra le società più attive in assoluto.

Il club londinese infatti, dopo aver già chiuso sei operazioni in entrata, si prepara a mettere a disposizione di Enzo Maresca un settimo rinforzo: Filip Jorgensen.

Si attende siti l’ufficialità del buon esito di un affare che è stato di fatto già chiuso.