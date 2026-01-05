Pubblicità
Pubblicità
David Juventus Lecce 2-1Getty Images
Lelio Donato

Un nuovo attaccante per la Juventus a gennaio? Tutte le ipotesi: dallo scambio David-Sorloth alle idee Dovbyk e Pellegrino

La Juventus valuta seriamente l'acquisto di un nuovo attaccante già a gennaio. Spunta l'ipotesi di uno scambio di prestiti con l'Atletico Madrid, ma occhio anche alle soluzioni 'italiane': da Dovbyk a Pellegrino.

Pubblicità

La prestazione da incubo di Jonathan David contro il Lecce e l'ingresso evanescente di Openda potrebbero convincere la Juventus.


I bianconeri, secondo le ultime indiscrezioni, stanno valutando con grande attenzione la possibilità di sopperire alla lunga assenza di Dusan Vlahovic acquistando subito un altro attaccante.

La Juventus d'altronde con l'arrivo di Spalletti produce spesso tanto ma concretizza poco soprattutto a causa della scarsa vena dei suoi numeri 9.

Da qui tante ipotesi tra cui quella di uno scambio abbastanza clamoroso che porterebbe lo stesso David lontano da Torino già a gennaio.

  • DAVID-SORLOTH: SCAMBIO CON L'ATLETICO MADRID?

    L'ipotesi, rilanciata da 'La Gazzetta dello Sport', è quella di uno scambio di prestiti con l'Atletico Madrid.

    Jonathan David si trasferirebbe alla corte di Simeone mentre Sorloth farebbe il percorso inverso direzione Torino dove diventerebbe l'attaccante titolare della Juventus.

    Una soluzione che potrebbe accontentare tutti. Il canadese infatti non si è mai ambientato in Italia e sembra davvero un pesce fuor d'acqua sotto tutti i punti di vista.

    Mentre il norvegese, nonostante le tre partite di fila da titolare e il goal segnato domenica contro la Real Sociedad, non sembra così centrale all'Atletico.

    • Pubblicità

  • DOVBYK IN USCITA DALLA ROMA

    Un altro nome accostato nelle ultime ore alla Juventus è quello di Artem Dovbyk.

    L'ucraino non è considerato l'attaccante ideale da Gasperini e la Roma lo avrebbe offerto a parecchi club, bianconeri compresi.

    Al momento la pista è complicata ma l'opzione Dovbyk potrebbe rappresentare un'occasione per regalare a Spalletti un attaccante più fisico che attualmente manca alla Juventus.

    Da stabilire in ogni caso l'eventuale formula dell'operazione dato che la Roma punta alla cessione a titolo definitivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Mateo Pellegrino ParmaGetty Images

    PELLEGRINO DAL PARMA PISTA DIFFICILE

    Ancora più difficile, se possibile, l'altra pista 'italiana' che porterebbe Mateo Pellegrino dal Parma alla Juventus.

    L'attaccante argentino piace molto ai bianconeri. E non solo ai bianconeri. Anche perché sta segnando con regolarità: l'ultimo goal proprio contro il Sassuolo.

    I rapporti tra Parma e Juventus sono ottimi così come quelli tra il nuovo direttore sportivo Ottolini e l'ex dirigente bianconero Cherubini, oggi in Emilia.

    La società ducale però non vuole cedere Pellegrino a stagione in corso. Inoltre la valutazione dell'attaccante è molto alta, ovvero intorno ai 30 milioni di euro.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LUCCA, CHIESA E LE ALTERNATIVE IN ATTACCO

    Nelle scorse settimane alla Juventus era stato accostato anche Lorenzo Lucca.

    L'attaccante al Napoli non ha convinto ma il lento recupero di Lukaku potrebbe convincere gli azzurri a trattenerlo comunque almeno fino a giugno.

    Inoltre la società di De Laurentiis non vuole rinforzare una diretta concorrente e le trattative tra Napoli e Juventus sono sempre parecchio complicate.

    Resta sullo sfondo l'ipotesi di un ritorno in bianconero per Federico Chiesa che col Liverpool continua a giocare pochissimo. 

    Chiesa ovviamente non è un vero 9 ma offrirebbe un'alternativa sia a Yildiz che a Conceiçao e rappresenterebbe comunque un'opzione in più nel reparto offensivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV
0