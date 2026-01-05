Un nuovo attaccante per la Juventus a gennaio? Tutte le ipotesi: dallo scambio David-Sorloth alle idee Dovbyk e Pellegrino

Ancora più difficile, se possibile, l'altra pista 'italiana' che porterebbe Mateo Pellegrino dal Parma alla Juventus.

L'attaccante argentino piace molto ai bianconeri. E non solo ai bianconeri. Anche perché sta segnando con regolarità: l'ultimo goal proprio contro il Sassuolo.

I rapporti tra Parma e Juventus sono ottimi così come quelli tra il nuovo direttore sportivo Ottolini e l'ex dirigente bianconero Cherubini, oggi in Emilia.

La società ducale però non vuole cedere Pellegrino a stagione in corso. Inoltre la valutazione dell'attaccante è molto alta, ovvero intorno ai 30 milioni di euro.