Un nuovo attaccante per la Juventus a gennaio? Tutte le ipotesi: dallo scambio David-Sorloth alle idee Dovbyk e Pellegrino

La prestazione da incubo di Jonathan David contro il Lecce e l'ingresso evanescente di Openda potrebbero convincere la Juventus.
I bianconeri, secondo le ultime indiscrezioni, stanno valutando con grande attenzione la possibilità di sopperire alla lunga assenza di Dusan Vlahovic acquistando subito un altro attaccante.
La Juventus d'altronde con l'arrivo di Spalletti produce spesso tanto ma concretizza poco soprattutto a causa della scarsa vena dei suoi numeri 9.
Da qui tante ipotesi tra cui quella di uno scambio abbastanza clamoroso che porterebbe lo stesso David lontano da Torino già a gennaio.