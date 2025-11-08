Giovanni Simeone, come detto, arriva al Napoli nell'estate 2022 dove a volerlo è Luciano Spalletti.

L'argentino non sarà un titolare della squadra che conquista lo storico terzo Scudetto ma si rivelerà utilissimo e segnerà goal pesanti.

Sua, ad esempio, la rete che permette al Napoli di battere il Milan a 'San Siro'. E sarà sempre Simeone a decidere la sfida casalinga contro la Roma segnando il goal del definitivo 2-1.

Grazie alla fiducia di Spalletti inoltre l'attaccante debutta in Champions League dove realizza quattro goal nelle prime quattro presenze. Un record tutto argentino condiviso col padre Diego.

Così quando il tecnico decide di lasciare Napoli al termine della stagione 2022/23, Simeone per lui spende parole importanti intervistato da AS:

"Il mister è un maestro di calcio e di vita. Ha sempre parole che arrivano, che ti mettono voglia di continuare ad ascoltarlo. Ha detto che ha bisogno di riposare, di stare con la sua famiglia e bisogna rispettare la sua decisione. Noi gli vogliamo bene, è stato bello lavorare con lui e desideriamo il meglio per lui. Merita tutto quello che sta vivendo"