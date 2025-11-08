Per entrambi sarà il primo derby della Mole, ma stavolta Luciano Spalletti e Giovanni Simeone si affronteranno su sponde opposte.
I due hanno vissuto insieme quella che ad oggi resta una delle più grandi gioie della loro carriera ovvero lo Scudetto vinto col Napoli nella stagione 2022/2023.
E se Simeone ha avuto l'occasione di vestire la maglia azzurra gran parte del merito è proprio di Spalletti, che lo aveva voluto fortemente come alternativa a Victor Osimhen.
Adesso però uno allena la Juventus, seppure da pochi giorni, mentre l'altro ha scelto il Torino per giocare con maggiore continuità.