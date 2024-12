Un difensore per l'Inter a gennaio: da Bijol a Hien, un sogno, un obiettivo e un nome a sorpresa

L'Inter potrebbe muoversi sul mercato a gennaio per provare a regalare un difensore a Simone Inzaghi: ecco le opzioni possibili per i nerazzurri.

Ad attendere l'Inter c'è una seconda parte di stagione tutta da vivere e con tanti obiettivi verso i quali i nerazzurri nutrono la più che legittima ambizione di poter puntare. Dalla Serie A alla Champions League, passando per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, senza tralasciare il Mondiale per Club in estate.

In altre parole, servirà una rosa profonda in tutti i suoi reparti per affrontare al meglio un'annata che vede Lautaro Martinez e compagni impegnati su ben cinque fronti. L'inizio del nuovo anno, in tal senso, coinciderà con l'apertura della sessione invernale di calciomercato. Una finestra nella quale l'Inter potrebbe recitare un ruolo da protagonista.

L'articolo prosegue qui sotto

In casa nerazzurra, infatti, non è da escludere un intervento nel reparto arretrato: i problemi fisici di Acerbi e De Vrij, oltre allo stop di Pavard, potrebbero convincere gli uomini di mercato nerazzurri ad intervenire per rinforzare il comparto arretrato.