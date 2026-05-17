Un derby di Roma surreale: polemiche da calendario, orgoglio biancoceleste e speranze Champions della Lupa

Stabilite data e ora della partita, a parlare sarà finalmente quel terreno di gioco che mercoledì ha visto la Lazio fallire l'opportunità di alzare al cielo la Coppa Italia, venendo sconfitta dall'Inter ed ora senza più obiettivi stagionali.





Anzi, uno sì: mettere i bastoni tra le ruote alla Roma, in piena corsa per un posto Champions ma che sul tratto conclusivo del proprio tragitto dovrà vedersela con cliente e pressioni fuori dal comune.





I biancocelesti hanno dalla loro un orgoglio da ricucire e la necessità di consegnare un'ultima gioia ai propri tifosi, rimasti a bocca asciutta ma comunque grati a squadra e allenatore per quanto profuso nel tam tam di contestazioni e mercati caotici: insomma, un'annata convulsa su cui la ciliegina del derby potrebbe aumentare il decibel degli applausi e portare in dote lo scalpo dei cugini.