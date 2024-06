L'ultimo Spagna-Italia agli Europei: Chiesa eroe azzurro, Morata impreciso dal dischetto

L'ultimo confronto con la Spagna agli Europei sorrise agli azzurri: finale raggiunta grazie ai rigori che condannarono le 'Furie Rosse'.

Considerando gli ultimi due precedenti in assoluto, la sfida alla Spagna è sempre stata densa di delusioni per l'Italia, sconfitta sia nel 2021 che nel 2023 in semifinale di Nations League col medesimo punteggio (2-1).

Se invece prendiamo in esame l'ultimo confronto andato in scena agli Europei, ecco che il ricordo si fa improvvisamente più dolce: la mente va subito dritta a un'altra semifinale, stavolta fortunata per gli azzurri, che si sarebbero poi laureati campioni d'Europa battendo l'Inghilterra a Wembley.

Sempre nel magico impianto londinese si consumò una serata magica per la squadra allora guidata da Roberto Mancini, trascinata da Federico Chiesa e 'spinta' in finale dall'errore di Alvaro Morata dal dischetto nella serie conclusiva.