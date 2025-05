Ultima giornata, poi sarà rivoluzione in Serie A: da Milan e Roma a Napoli, Juventus, Atalanta e Inter tutte possono cambiare allenatore

Mai come in questa estate tutte le big del nostro campionato potrebbero cambiare allenatore: la situazione e gli scenari squadra per squadra.

Ultimi novanta minuti poi sarà rivoluzione. Perché di vera e propria rivoluzione si tratterà. Quasi tutte le big del nostro campionato potrebbero infatti cambiare allenatore al termine dell’attuale stagione. C’è chi lo farà sicuramente, come Milan e Roma, chi quasi certamente come la Juventus, chi potrebbe ritrovarsi a farlo anche a malincuore, come il Napoli, chi invece non ha ancora del tutto chiaro il quadro della situazione, come Inter e Atalanta. Di certo, mai come nella prossima estate ci potrebbero essere così tanti cambi di guida tecnica tra le big. L'articolo prosegue qui sotto