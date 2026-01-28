Goal.com
Ultima giornata di Champions League LIVE: risultati e classifica aggiornata di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta

I goal e le azioni salienti di Borussia Dortmund-Inter, Monaco-Juventus, Napoli-Chelsea e Union SG-Atalanta: chi va agli ottavi di finale, chi agli spareggi e chi viene eliminato?

Tutti in campo appassionatamente e contemporaneamente. La Champions League è arrivata all'ultimo atto e all'ultima giornata, quella decisiva per capire chi andrà direttamente agli ottavi, chi agli spareggi e chi invece verrà eliminato.

Borussia Dortmund-Inter, Monaco-Juventus, Napoli-Chelsea e Union SG-Atalanta: queste sono le partite che vedono coinvolte le quattro italiane in corsa, con Inter, Juve e Atalanta a caccia degli ottavi diretti e il Napoli che cerca di evitare una precoce eliminazione.

Ecco dunque il racconto LIVE della serata di Champions League, con particolare riferimento alle gare di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli.

  • FORMAZIONI UFFICIALI UNION SG-ATALANTA

    UNION SG (3-4-2-1): Scherpen; MacAllister, Burgess, Sykes; Patris, Van de Perre, Zorgane, Khalaili; El Hadj, Smith; Florucz. All. Hubert

    ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino

  • FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-CHELSEA

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

    CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior

  • FORMAZIONI UFFICIALI MONACO-JUVENTUS

    MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun. All. Pocognoli

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; Openda. All. Spalletti

  • FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA DORTMUND-INTER

    BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Mane, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini; Beier, Fabio Silva; Guirassy. All. Kovac

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu

  • LA PROGRAMMAZIONE TV E STREAMING COMPLETA

    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Napoli-Chelsea - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Monaco-Juventus - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Borussia Dortmund-Inter - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Union SG-Atalanta - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Manchester City-Galatasaray - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Benfica-Real Madrid - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 PSG-Newcastle - SKY SPORT (canale 257) e NOW
    • 21.00 Liverpool-Qarabag - SKY SPORT (canale 258) e NOW 
    • 21.00 Barcellona-Copenhagen - SKY SPORT (canale 259) e NOW
    • 21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham - SKY SPORT MIX e NOW

  • DOVE VEDERE LE PARTITE DI INTER, NAPOLI, JUVENTUS E ATALANTA

    Il programma tv e streaming delle partite delle quattro italiane:

  • LA CLASSIFICA

    Questa è la classifica del girone di Champions League prima degli ultimi e decisivi 90 minuti: ricordiamo che le prime 8 approdano direttamente agli ottavi, le formazioni dalla nona alla ventiquattresima posizione giocheranno gli spareggi e quelle classificate dalla venticinquesima alla trentaseiesima posizione verranno eliminate.

    1. Arsenal 21 punti (diff.reti +18)
    2. Bayern 18 punti (diff.reti +13)
    3. Real Madrid 15 punti (diff.reti +11)
    4. Liverpool 15 punti (diff. reti +6)
    5. Tottenham 14 punti (diff.reti +8)
    6. PSG 13 punti (diff. reti +10)
    7. Newcastle 13 punti (diff.reti +10)
    8. Chelsea 13 punti (diff.reti +6)
    9. 9 Barcellona 13 punti (diff. reti +5)
    10. 10 Sporting 13 punti (diff. reti +5)
    11. 11 Manchester City 13 punti (diff. reti +4)
    12. 12 Atletico Madrid 13 punti (diff.reti +3)
    13. 13 Atalanta 13 punti (diff.reti +1)
    14. 14 Inter 12 punti (diff.reti +6)
    15. 15 Juventus 12 punti (diff. reti +4)
    16. 16 Borussia Dortmund 12 punti (diff. reti +4)
    17. 17 Galatasaray 10 punti (diff. reti 0)
    18. 18 Qarabag 10 punti (diff. reti -2)
    19. 19 Marsiglia 9 punti (diff. reti 0)
    20. 20 Bayer Leverkusen 9 punti (diff. reti -4) 
    21. 21 Monaco 9 punti (diff. reti -6)
    22. 22 PSV 8 punti (diff. reti +1)
    23. 23 Athletic 8 punti (diff. reti -4)
    24. 24 Olympiacos 8 punti (diff. reti -5)
    25. 25 Napoli 8 punti (diff. reti -5)
    26. 26 Copenhagen 8 punti (diff. reti -6)
    27. 27 Bruges 7 punti (diff. reti -5)
    28. 28 Bodo/Glimt 6 punti (diff. reti -2)
    29. 29 Benfica 6 punti (diff. reti -4)
    30. 30 Pafos 6 punti (diff. reti -6)
    31. 31 Union SG 6 punti (diff. reti -10)
    32. 32 Ajax 6 punti (diff. reti -12)
    33. 33 Eintracht Francoforte 4 punti (diff. reti -9)
    34. 34 Slavia Praga 3 punti (diff. reti -11)
    35. 35 Villarreal 1 punto (diff. reti -10)
    36. 36 Kairat Almaty 1 punto (diff. reti -14)

  • TUTTE LE PARTITE IN CONTEMPORANEA

    Tutte e 18 le partite di stasera si giocheranno in contemporanea, per una questione di regolarità, con calcio d'inizio alle ore 21. Questo è l'elenco:

    • Ajax-Olympiacos
    • Arsenal-Kairat
    • Athletic-Sporting
    • Atletico Madrid-Bodo/Glimt
    • Barcellona-Copenaghen
    • Benfica-Real Madrid
    • Bruges-Marsiglia
    • Borussia Dortmund-Inter
    • Eintracht Francoforte-Tottenham
    • Bayer Leverkusen-Villarreal
    • Liverpool-Qarabag
    • Manchester City-Galatasaray
    • Monaco-Juventus
    • Napoli-Chelsea
    • Pafos-Slavia Praga
    • PSG-Newcastle
    • PSV-Bayern Monaco
    • Union Saint-Gilloise-Atalanta
