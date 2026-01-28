Ultima giornata di Champions League LIVE: risultati e classifica aggiornata di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta

Tutti in campo appassionatamente e contemporaneamente. La Champions League è arrivata all'ultimo atto e all'ultima giornata, quella decisiva per capire chi andrà direttamente agli ottavi, chi agli spareggi e chi invece verrà eliminato.

Borussia Dortmund-Inter, Monaco-Juventus, Napoli-Chelsea e Union SG-Atalanta: queste sono le partite che vedono coinvolte le quattro italiane in corsa, con Inter, Juve e Atalanta a caccia degli ottavi diretti e il Napoli che cerca di evitare una precoce eliminazione.

Ecco dunque il racconto LIVE della serata di Champions League, con particolare riferimento alle gare di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli.