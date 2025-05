Ranieri cita Trapattoni nella sua ultima conferenza stampa: "Qualificazione Champions? Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco"

C. Ranieri

Torino vs Roma

Ranieri ha presentato la sua ultima gara da allenatore: "Penso che la Roma non abbia bisogno di una rivoluzione: siamo primi per punti al ritorno".

La sfida dell’Olimpico Grande Torino rappresenta un dentro o fuori per la Roma.

I giallorossi, già certi di un posto nelle competizioni europee della prossima stagione, si giocano l’accesso al torneo più prestigioso: la Champions League.

Come accadde a Ercole con le sue dodici fatiche, anche per Claudio Ranieri e i suoi uomini è arrivato il momento dell’ultima, ardua prova. Una vittoria contro il Torino garantirebbe l’ingresso in Europa League, ma un passo falso della Juventus potrebbe spalancare addirittura le porte della Champions.

Il tecnico romano, approdato per la terza volta sulla panchina della Roma in un momento delicato, è riuscito a risollevare la squadra portandola stabilmente nelle prime cinque posizioni. Quella contro il Torino sarà la sua ultima partita alla guida del club, e vorrà certamente chiudere in bellezza.

Tutte le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa.