Ultima chiamata Joao Felix: grande chance da titolare contro il Napoli per provare a cambiare il futuro

SSC Napoli vs AC Milan

Conceição dovrebbe schierarlo dal primo minuto al posto di Leao: per Joao Felix una chance quasi inattesa per provare a svoltare la sua stagione.

Una mossa a sorpresa nella sfida più delicata di questo rush finale di campionato. Nel Milan che si presenta al Maradona con l’obiettivo di vincere per non accantonare quasi definitivamente le speranze di rimonta Champions, Sérgio Conceição è pronto a rilanciare Joao Felix.

Il talento portoghese arrivato a gennaio in prestito secco dal Chelsea dovrebbe infatti essere preferito a Rafa Leao nell’undici di partenza contro il Napoli di Conte. Una scelta destinata sicuramente a far discutere, ma che per il calciatore ha tanto il sapore di grande chance.

E anche di ultima chiamata. Perché nonostante l’ottimo impatto iniziale, Joao Felix ha deluso in questi suoi primi due mesi al Milan. Ma contro il Napoli avrà l’opportunità di rifarsi e provare a cambiare un futuro che sembra essere lontano da Milanello.