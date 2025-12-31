Pubblicità
Incredibile Uganda: contro la Nigeria in Coppa d'Africa hanno giocato tutti e tre i portieri

Serata da dimenticare per l'Uganda: viene eliminata dalla Coppa d'Africa per mano della Nigeria, dopo aver sostituito due portieri in 10 minuti.

L'Uganda saluta la Coppa d'Africa dopo aver perso 3-1 contro la Nigeria nell'ultima gara della fase a gironi.

Una sconfitta netta per la squadra allenata dal Ct belga Paul Put, il quale si è visto costretto a schierare addirittura tutti e tre i portieri a disposizione nel corso dei novanta minuti.Sì, avete capito bene. Ecco che cosa è successo durante il match.

  • PROBLEMA FISICO PER IL 1° PORTIERE: UGANDA COSTRETTO AL CAMBIO

    All’inizio della ripresa, il tecnico Paul Put è stato costretto a sostituire il portiere Onyango con il secondo estremo difensore, Magoola.

    Il numero uno del Mamelodi Sundowns, squadra che ha preso parte all’ultimo Mondiale per Club, ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema muscolare accusato sul finale della prima frazione.

  • CLAMOROSO DOPO 10 MINUTI: IL 2° PORTIERE VIENE ESPULSO

    Dopo appena 10 minuti dall’ingresso in campo di Magoola, arriva il clamoroso episodio che cambia il volto del match.

    Palla in profondità dall’ex Milan Chukwueze per Osimhen: l’attaccante prova a concludere direttamente dalla trequarti per anticipare il portiere in uscita, che riesce a respingere con il guantone destro.

    Il problema? Tutto avviene fuori dall’area di rigore, e Magoola, in campo da soli 10 minuti, è costretto ad abbandonare il campo, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica per oltre mezz’ora.

  • ENTRA IL 3° PORTIERE E LA NIGERIA NE FA DUE

    L'Uganda, dunque, è costretta ad effettuare la seconda sostituzione tra i pali della partita, dovendo rinunciare ad un centrocampista per inserire il terzo portiere Alionzi.

    Il classe 1996 di proprietà del Mechal, formazione del campionato etiope, si è trovato totalmente impreparato in una situazione inaspettata.

    Nel finale la sconfitta è stata inevitabile: due assist di Chukwueze per la doppietta di Onyedika hanno portato la Nigeria sul 3-0, con la rete della bandiera di Rogers Mato ad un quarto d'ora dalla fine inutile ai fini del passaggio del turno.

  • L'UGANDA SALUTA LA COPPA D'AFRICA

    Agli uomini di Paul Put sarebbe servita necessariamente una vittoria per superare i gironi e proseguire il percorso in Coppa d’Africa.

    Contro la Nigeria, però, squadra che avrebbe comunque chiuso in testa al girone a causa del pareggio tra Tunisia e Tanzania, la paradossale espulsione del secondo portiere è costata carissimo.

    Così l’Uganda saluta anzitempo la competizione: certo è che l’episodio resterà negli annali del torneo.

