Incredibile Uganda: contro la Nigeria in Coppa d'Africa hanno giocato tutti e tre i portieri

L'Uganda saluta la Coppa d'Africa dopo aver perso 3-1 contro la Nigeria nell'ultima gara della fase a gironi.

Una sconfitta netta per la squadra allenata dal Ct belga Paul Put, il quale si è visto costretto a schierare addirittura tutti e tre i portieri a disposizione nel corso dei novanta minuti. Sì, avete capito bene. Ecco che cosa è successo durante il match.