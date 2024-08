UFL, uscita e costo: quando esce il nuovo videogioco calcistico su PC, PS5, Xbox e Switch

Quanto costa UFL e prezzo delle varie versioni: il nuovo videogioco calcistico di cui tutti parlano sarà anche gratis.

Mentre la FIFA non ha ancora rilasciato il primo videogioco post EA Sports e FC 25 si appresta a fine settembre come di consueto con diverse novità per i videogiocatori, il mercato dei titoli calcistici per console si muove ed evolve con un nuovo arrivo.

Dopo uno primo sguardo negli scorsi mesi, UFL sta per arrivare. Virale in virtù dei pareri positivi di influencer e pro player dei videogiochi calcistici, il titolo creato da Strikerz Inc. sta per arrivare sul mercato.

Provato per la prima volta a giugno grazie alla Open Beta rilasciata per PS5 e Xbox, UFL (United football League), verrà rilasciato a fine estate su tutte le piattaforme. Nella realizzazione del gioco è stato fondamentale anche Cristiano Ronaldo, che ha investito ben 40 milioni di euro e risulta essere tra gli ambasciatori al pari di colleghi come De Bruyne e Lukaku.